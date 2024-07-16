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Скалони — о Мартинесе: он страдал, что его убрали из команды, но я знал, у него будет шанс

Скалони — о Мартинесе: он страдал, что его убрали из команды, но я знал, у него будет шанс
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о заменах в дополнительное время финального матча Кубка Америки – 2024 со сборной Колумбии (1:0).

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

«Изменения были продуманы, потому что мы верили, что команда улучшится, и мы получим ещё одно очко. Мы хотели, чтобы у команды было на одну передачу больше, думали, что у Лаутаро будет шанс, и он забьет, мы говорили об этом на скамейке запасных. И его гол был заслуженным, потому что он страдал от того, что его убрали из команды, хотя он и был бомбардиром. Я благодарен всем.

Команда не перестаёт удивлять, она отскакивает назад в сложных ситуациях, против сложного соперника. Во втором тайме мы улучшили игру и заслужили победу. А в дополнительное время команда всегда выкладывается по полной. Я благодарен им за то, что они отдали все силы. Приятно видеть игру этой команды. Я очень счастлив, потому что люди счастливы какое-то время. Для этого мы и играем — чтобы люди были счастливы, чтобы они отождествляли себя с командой», — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

Аргентина выиграла Копу второй раз подряд. В 2021 году команда в финале оказалась сильнее Бразилии (1:0).

Турнирная сетка Копы-2024

Аргентина стала победителем Кубка Америки, обыграв Колумбию

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