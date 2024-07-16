Трансфер Микаутадзе в «Монако» сорвался. Он станет игроком «Лиона» — Романо

Переход форварда «Метца» и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе в «Монако» сорвался, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в соцсети Х (ранее Twitter).

Указано, что футболист станет игроком «Лиона». Клубу удалось перехватить его, хотя у него была договорнность с «Монако», уже был запланирован медосмотр.

В минувшем сезоне 23-летний Жорж Микаутадзе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы — 2024. Форвард оказался единственным, кто отметился тремя забитыми мячами на этой стадии турнира. Сборная Грузии дошла до 1/8 финала Евро-2024, где со счётом 1:4 уступила Испании.

Английские фанаты угнали и разбили машину перед финалом Евро