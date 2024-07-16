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Лунин отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии – вратарь хочет играть в Европе

Лунин отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии – вратарь хочет играть в Европе
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Голкипер «Реала» Андрей Лунин отклонил предложение о переходе в клуб чемпионата Саудовской Аравии, сообщает издание Bernabéu Digital.

Издание подтверждает информацию, которую ранее сообщил инсайдер Руди Галетти, что 25-летний украинец получил предложение от клуба из Саудовской Аравии, но не называет его. Лунин отклонил это предложение о трансфере, потому что его цель состоит в том, чтобы продолжать выступать на самом высоком уровне в Европе.

Решение о дальнейшей судьбе украинца в «Реале» до сих пор не принято. Мадридский клуб был бы рад продлить с ним соглашение, но решение за голкипером. То есть Лунин может продлить контракт со «сливочными» до 2029 года, может отработать год действующего соглашения и покинуть клуб, а также он может покинуть Мадрид уже этим летом.

Единственный сценарий, который исключён – голкипер подпишет контракт и уйдет в аренду. Этот вариант не устраивает обе стороны.

В прошлом сезоне Андрей Лунин сыграл 31 матч в составе «Реала», в которых пропустил 32 гола, а 12 игр провёл на ноль.

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