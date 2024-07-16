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Каррагер: Саутгейт не должен стать козлом отпущения за поражение от Испании в финале Евро

Каррагер: Саутгейт не должен стать козлом отпущения за поражение от Испании в финале Евро
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Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал выступление команды Гарета Саутгейта на Евро-2024.

«У английского футбола ещё один период самокопания после болезненного поражения, но футбольная ассоциация должна немедленно направить одно сообщение: «Продолжайте, Гарет».

Саутгейт остаётся, чтобы подготовить сборную к чемпионату мира 2026 года. Он не должен стать козлом отпущения за поражение от Испании в финале Евро-2024», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Отметим, что сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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