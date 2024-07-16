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Испанские клубы и сборная не проигрывают 27 финалов крупных турниров подряд

14 июля сборная Испании обыграла национальную команду Англии в финале и стала чемпионом Европы – 2024. Встреча на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) завершилась со счётом 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил нападающий Микель Оярсабаль.

Таким образом, испанские команды, как клубы, так и сборная, не проигрывают 27 финалов крупных турниров (Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионаты мира и Европы) подряд.

Победная серия длится уже 23 года. Тогда, в мае 2001-го, состоялся последний проигранный испанцами финал. В решающем матче Лиги чемпионов «Валенсия» проиграла «Баварии» со счётом 1:1 (4:5 пен.).

Сборная Испании стала самой титулованной командой чемпионата Европы. На счету «Красной фурии» четыре победы на турнире. Ближайшим преследователем является Германия — три трофея.

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