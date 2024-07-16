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Хамес Родригес отреагировал на поражение Колумбии в Кубке Америки

Хамес Родригес отреагировал на поражение Колумбии в Кубке Америки
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В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) завершился финальный матч Кубка Америки — 2024 между национальными командами Аргентины и Колумбии. Аргентинцы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Лаутаро Мартинеса в дополнительное время и стали победителями турнира. Приз лучшему игроку Копа Америка — 2024 получил 33-летний атакующий полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес.

Позже футболист высказался об итогах турнира для своей команды. «Это очень больно. Мы боролись до конца, горжусь своими партнёрами по команде! Спасибо», — написал Хамес в соцсетях.

Родригес стал вторым колумбийцем в истории, получившим награду лучшему футболисту Кубка Америки. Ранее из его соотечественников это удалось только полузащитнику Карлосу Вальдерраме, который стал лучшим игроком на Копе-1987.

В шести матчах Кубка Америки — 2024 Хамес Родригес записал на свой счёт один забитый мяч и шесть результативных передач.

Аргентина стала победителем Кубка Америки, обыграв Колумбию

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