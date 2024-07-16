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Лионель Скалони ответил на вопрос о Финалиссиме со сборной Испании

Лионель Скалони ответил на вопрос о Финалиссиме со сборной Испании
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о победе сборной Испании на чемпионате Европы – 2024.

14 июля сборная Испании обыграла национальную команду Англии в финале и стала чемпионом Европы – 2024. Встреча на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) завершилась со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Испания выиграла, Аргентина выиграла. Часть моей семьи — испанцы, и я рад их победе. У меня особые отношения со страной, я живу там и хорошо знаю тренера. Если он выйдет в финал, это будет проблемой, потому что у меня разделённая семья. Было бы здорово, если бы он сыграл против Аргентины. Это будет очень хороший матч между двумя сборными, которые сейчас переживают важный момент, которые демонстрируют отличный от других способ игры», — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

Аргентина и Испания сыграют между собой в Финалиссиме, одноматчевом турнире между победителем Копы и Евро.

Турнирная сетка Евро-2024
Турнирная сетка Копы-2024

Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде

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