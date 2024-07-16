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Обновлён рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal. Винисиус потерял первую строчку

После окончания Евро-2024 обновился рейтинг претендентов на победу в номинации «Золотой мяч» — 2024 от популярного издания Goal.com.

Теперь фаворитом является полузащитник «Ман Сити» и сборной Испании Родри, который вместе со сборной выиграл чемпионат Европы.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» — 2024:

Родри («Манчестер Сити»). Винисиус Жуниор («Реал»). Джуд Беллингем («Реал»). Даниэль Карвахаль («Реал»). Лаутаро Мартинес («Интер Милан»). Тони Кроос («Реал»). Килиан Мбаппе («Реал»). Гарри Кейн («Бавария»). Фил Фоден («Манчестер Сити»). Нико Уильямс («Атлетик»). Флориан Вирц («Байер»). Ламин Ямаль («Барселона»). Эрлинг Холанд («Ман Сити»). Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»). Альваро Мората («Атлетико»). Лионель Месси («Интер Майами»). Хулиан Альварес («Ман Сити»). Дани Ольмо («РБ Лейпциг»). Букайо Сака («Арсенал»). Родриго («Реал»).

Ранее список претендентов возглавлял вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

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