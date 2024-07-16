Обновлён рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal. Винисиус потерял первую строчку
После окончания Евро-2024 обновился рейтинг претендентов на победу в номинации «Золотой мяч» — 2024 от популярного издания Goal.com.
Теперь фаворитом является полузащитник «Ман Сити» и сборной Испании Родри, который вместе со сборной выиграл чемпионат Европы.
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» — 2024:
- Родри («Манчестер Сити»).
- Винисиус Жуниор («Реал»).
- Джуд Беллингем («Реал»).
- Даниэль Карвахаль («Реал»).
- Лаутаро Мартинес («Интер Милан»).
- Тони Кроос («Реал»).
- Килиан Мбаппе («Реал»).
- Гарри Кейн («Бавария»).
- Фил Фоден («Манчестер Сити»).
- Нико Уильямс («Атлетик»).
- Флориан Вирц («Байер»).
- Ламин Ямаль («Барселона»).
- Эрлинг Холанд («Ман Сити»).
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).
- Альваро Мората («Атлетико»).
- Лионель Месси («Интер Майами»).
- Хулиан Альварес («Ман Сити»).
- Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).
- Букайо Сака («Арсенал»).
- Родриго («Реал»).
Ранее список претендентов возглавлял вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
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