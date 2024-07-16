Президент «Атлетико» ответил на вопрос об уходе Альваро Мораты в «Милан»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался об уходе нападающего Альваро Мораты в «Милан».

«Уход Мораты? Похоже, что да. Как сообщает пресса, он подписывает контракт сегодня. Сначала он сказал, что останется, а затем ушёл. «Атлетико» — это команда, в которой тот, кто хочет остаться, остаётся, а тот, кто хочет уйти, уходит.

Это нас раздражает и расстраивает, потому что Мората — великолепный игрок, великолепный центральный нападающий и великолепный человек, но именно он должен решить свою судьбу. Он решил, что хочет перейти в другую команду, и я не собираюсь препятствовать ему или кому-либо из «Атлетико», — приводит слова Сересо Sport.es.

В минувшем сезоне Мората сыграл 48 матчей, забил 21 мяч и отдал пять голевых передач.

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