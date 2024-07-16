БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Атлетико» ответил на вопрос об уходе Альваро Мораты в «Милан»

Президент «Атлетико» ответил на вопрос об уходе Альваро Мораты в «Милан»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался об уходе нападающего Альваро Мораты в «Милан».

«Уход Мораты? Похоже, что да. Как сообщает пресса, он подписывает контракт сегодня. Сначала он сказал, что останется, а затем ушёл. «Атлетико» — это команда, в которой тот, кто хочет остаться, остаётся, а тот, кто хочет уйти, уходит.

Это нас раздражает и расстраивает, потому что Мората — великолепный игрок, великолепный центральный нападающий и великолепный человек, но именно он должен решить свою судьбу. Он решил, что хочет перейти в другую команду, и я не собираюсь препятствовать ему или кому-либо из «Атлетико», — приводит слова Сересо Sport.es.

В минувшем сезоне Мората сыграл 48 матчей, забил 21 мяч и отдал пять голевых передач.

Материалы по теме
Мората обратился к легендам сборной Испании после победы на Евро-2024

Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android