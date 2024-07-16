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Появилось видео, как «Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе

Сегодня, 16 июля, состоится торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале». «Чемпионат» проведёт онлайн этого знаменательного события.

Появилось видео того, как «Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации именитого французского футболиста.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе

По ролику можно заметить, что на поле стадиона уже подготовлена большая сцена, а также специальная арка для выхода и представления игрока.

Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» намерено избежать при презентации нападающего Килиана Мбаппе ошибок, допущенных им при представлении экс-футболиста «сливочных» Криштиану Роналду в 2009 году.

В частности, «Реал» не будет предоставлять бесплатные билеты массовой аудитории, сделав акцент на официально зарегистрированных болельщиках, имеющих соответствующие документы. Таким способом «сливочные» хотят избежать выхода из-под контроля огромного количества людей, пришедших на стадион.