БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилось видео, как «Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе

Появилось видео, как «Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 июля, состоится торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале». «Чемпионат» проведёт онлайн этого знаменательного события.

Появилось видео того, как «Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации именитого французского футболиста.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе

По ролику можно заметить, что на поле стадиона уже подготовлена большая сцена, а также специальная арка для выхода и представления игрока.

Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» намерено избежать при презентации нападающего Килиана Мбаппе ошибок, допущенных им при представлении экс-футболиста «сливочных» Криштиану Роналду в 2009 году.

В частности, «Реал» не будет предоставлять бесплатные билеты массовой аудитории, сделав акцент на официально зарегистрированных болельщиках, имеющих соответствующие документы. Таким способом «сливочные» хотят избежать выхода из-под контроля огромного количества людей, пришедших на стадион.

Материалы по теме
«Реал» презентует Килиана Мбаппе! Следим за главным событием после Евро! LIVE
Live
«Реал» презентует Килиана Мбаппе! Следим за главным событием после Евро! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android