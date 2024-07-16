Артур: прошло шесть месяцев — и я с «Зенитом» выиграл всё. Надеюсь выиграть ещё больше

Полузащитник «Зенита» Артур ответил на вопрос о мотивации после того, как он выиграл все трофеи в России.

13 июля сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России, обыграв «Краснодар» со счётом 4:2.

«Мне это удалось на 100% (смеётся). Прошло шесть месяцев, и я выиграл всё. Надеюсь выиграть ещё больше.

В новом сезоне Российской лиги цель – снова стать чемпионом. Нам всегда нужно думать каждую игру, играть в хорошую игру, чтобы выиграть ещё один чемпионат», — приводит слова Артура журналист Фабио Алейшо.

Артур перешёл в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 15 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 11 млн.

В минувшем сезоне Артур сыграл 17 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

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