Опубликована символическая cборная Кубка Америки по версии WhoScored

Cтатистический портал WhoScored составил символическую сборную Кубка Америки — 2024. В состав попали игроки с самым высоким средним баллом на соответствующей позиции.
Символическая сборная Кубка Америки — 2024:
Вратарь: Рафаэль Ромо (Венесуэла, средняя оценка — 7,6);
Защитники: Даниэль Муньос (Колумбия, 7,22), Кристиан Ромеро (Аргентина, 7,46), Рональд Араухо (Уругвай, 7,38), Пьеро Инкапье (Эквадор, 7,15);
Полузащитники: Хамес Родригес (Колумбия, 7,93), Федерико Вальверде (Уругвай, 7,45), Мойсес Кайседо (Эквадор, 7,57), Алексис Мак Аллистер (Аргентина, 7,27);
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, 7,42), Саломон Рондон (Венесуэла, 7,91).
Напомним, в финале Кубка Америки Аргентина в дополнительное время обыграла Колумбию. Победный мяч на счету Лаутаро Мартинеса.
Аргентина стала победителем Кубка Америки, обыграв Колумбию