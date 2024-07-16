Опубликована символическая cборная Кубка Америки по версии WhoScored

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Cтатистический портал WhoScored составил символическую сборную Кубка Америки — 2024. В состав попали игроки с самым высоким средним баллом на соответствующей позиции.

Символическая сборная Кубка Америки — 2024:

Вратарь: Рафаэль Ромо (Венесуэла, средняя оценка — 7,6);

Защитники: Даниэль Муньос (Колумбия, 7,22), Кристиан Ромеро (Аргентина, 7,46), Рональд Араухо (Уругвай, 7,38), Пьеро Инкапье (Эквадор, 7,15);

Полузащитники: Хамес Родригес (Колумбия, 7,93), Федерико Вальверде (Уругвай, 7,45), Мойсес Кайседо (Эквадор, 7,57), Алексис Мак Аллистер (Аргентина, 7,27);

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, 7,42), Саломон Рондон (Венесуэла, 7,91).

Напомним, в финале Кубка Америки Аргентина в дополнительное время обыграла Колумбию. Победный мяч на счету Лаутаро Мартинеса.

Аргентина стала победителем Кубка Америки, обыграв Колумбию