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Лаутаро Мартинес повторил достижение Габриэля Батистуты на Кубке Америки

Лаутаро Мартинес повторил достижение Габриэля Батистуты на Кубке Америки
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Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром Кубка Америки – 2024. На счету 26-летнего футболиста пять забитых мячей.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

Таким образом, он стал вторым аргентинским футболистом, который выиграл Копу с 5+ голами на турнире. Ранее подобное достижение покорилось великому нападающему Габриэлю Батистуте. В 1991 году Аргентина обыграла в финале Бразилию, а форвард отметился шестью голами.

Аргентина стала самой титулованной командой в истории Копы. На её счету 16 титулов. Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – девять побед.

На пути к трофею аргентинцы выиграли группу А с Канадой, Чили и Перу. В плей-офф команда Лионеля Скалони оказалась сильнее Эквадора (1:1, 4:2 пен.) и Канады (2:0).

Турнирная сетка Копы-2024

Аргентина стала победителем Кубка Америки, обыграв Колумбию

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