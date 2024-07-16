Геннадий Орлов: большинство болельщиков по всему миру болели за Испанию

Известный комментатор и журналист, бывший футболист ленинградских «Динамо» и «Зенита» Геннадий Орлов высказался о победе сборной Испании на чемпионате Европы по футболу — 2024.

«В целом команда молодая и перспективная у испанцев. Пожелаем ей успехов. Они показывали лучший футбол на Евро и заслуженно победили. Слушайте, ну основная масса болельщиков по всему миру болела за Испанию. Потому что футбол у неё привлекательный, романтический. Много атак, комбинаций, индивидуальная работа с мячом. А сколько голов они забили? И это хорошо», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы – 2024. В решающем матче турнира команда обыграла национальную команду Англии со счётом 2:1. Это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах.

Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде