Орлов: Семак говорит, «Зениту» нужен силовой центрфорвард. А почему у испанцев его нет?

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о словах главного тренера «Зенита» Сергея Семака про необходимость команде силового нападающего.

«Семак сейчас говорит, что нужен силовой центральный нападающий. А почему у испанцев его нет? Кейн у Англии не сработал, Лукаку у Бельгии — не сработал, Левандовски у Польши — то же самое. Вот эти силовые — кому они нужны? А нужны такие рабочие ребята, которые носятся, меняются флангами, обыгрывают, влетают в штрафную.

Футбол-то уже другой стал. И этот чемпионат Европы подтвердил, что нападающие уже должны сами себя обслуживать. И активнее участвовать в игре — атаковать слева, справа, быть универсалами, уметь убежать. Кейн для меня был как что-то вчерашнее», — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В СМИ активно обсуждают возможный трансфер нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

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