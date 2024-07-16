Орлов: у де ла Фуэнте самая маленькая зарплата среди тренеров топ-команд, а он №1 в Европе

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил работу главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте на чемпионате Европы – 2024.

— Если посмотреть чисто по именам, состав у де ла Фуэнте как будто не совсем чемпионский?

— Что значит — по именам? В профессиональном спорте нужно именно сегодня, в эту минуту показать, на что ты способен. Очень часто это не получается даже у звёзд. А тут выиграла именно команда. Мне даже чуть-чуть жалко было тренера, который поначалу на награждении выглядел немного отстранённым. Но в конце концов игроки начали его подбрасывать, как и положено. У де ла Фуэнте самая маленькая зарплата была среди всех тренеров топ-сборных. Он и внешне немножко смешной, не по-футбольному выглядит. Но тренер — замечательный. Все замены, которые он делал — работали. Избранная им тактика давала результат. И потом он знает большинство этих ребят по юношеским, молодёжной сборной. Он же оттуда пришёл. Молодец — сплотил команду. Разве можно его сравнить с мегапопулярными Клоппом или Моуринью? Да даже с Дешамом? Но де ла Фуэнте и его, и всех остальных обыграл. В Европе сейчас он тренер №1. Когда Педри получил травму, казалось, в игре испанцев что-то нарушится. А Ольмо вышел и, может быть, даже лучше сыграл. Во всяком случае по результату — замечательно», — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная Испании стала чемпионом Европы – 2024, став самой титулованной командой в истории турнира.

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