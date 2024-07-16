Победная серия испанских команд, будущее Кейна в сборной Англии. Главное к утру
Испанские команды и сборная не проигрывают 27 финалов подряд, нападающий Гарри Кейн высказался о своём будущем в сборной Англии, нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес повторил достижение Габриэля Батистуты 1991 года. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
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