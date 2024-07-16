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Победная серия испанских команд, будущее Кейна в сборной Англии. Главное к утру

Победная серия испанских команд, будущее Кейна в сборной Англии. Главное к утру
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Испанские команды и сборная не проигрывают 27 финалов подряд, нападающий Гарри Кейн высказался о своём будущем в сборной Англии, нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес повторил достижение Габриэля Батистуты 1991 года. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Испанские клубы и сборная не проигрывают 27 финалов крупных турниров подряд.
  2. Гарри Кейн принял решение о своём будущем в сборной Англии — The Telegraph.
  3. Лаутаро Мартинес повторил достижение Габриэля Батистуты на Кубке Америки.
  4. Президент «Атлетико» ответил на вопрос об уходе Альваро Мораты в «Милан».
  5. «Тогда я сдался». Алькарас рассказал, какой матч с Медведевым повлиял на него больше всего.
  6. КОНМЕБОЛ обвинила руководство стадиона в беспорядках перед матчем Кубка Америки.
  7. Тренер сборной Испании де ла Фуэнте установил уникальное достижение.
  8. Скалони рассказал, что травмированный Месси не хотел уходить с поля в финале Кубка Америки.
  9. Король Испании обратился к сборной после победы на Евро-2024.
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