Комментатор Орлов сравнил выступление Ямаля на Евро-2024 со стартом карьеры Пеле

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил игру 17-летнего полузащитника Ламина Ямаля.

14 июля сборная Испании обыграла сборную Англии в финале и выиграла чемпионат Европы — 2024.

— Ямаль — главное открытие Евро-2024?

— Конечно. Уильямс тоже рядом. Но Ямаля мы просто толком не знали — ему же только 13 июля исполнилось 17 лет. Он чуть раньше Пеле начал, это тоже надо отмечать. Мы не знаем потолок его возможностей, поэтому дай бог ему здоровья и футбольного долголетия, — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На Евро-2024 Ямаль сыграл все семь матчей, забил один гол и отдал четыре голевых передачи. Испанец получил приз «Лучшему молодому игроку» турнира.

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