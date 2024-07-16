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Комментатор Орлов сравнил выступление Ямаля на Евро-2024 со стартом карьеры Пеле

Комментатор Орлов сравнил выступление Ямаля на Евро-2024 со стартом карьеры Пеле
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Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил игру 17-летнего полузащитника Ламина Ямаля.

14 июля сборная Испании обыграла сборную Англии в финале и выиграла чемпионат Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

— Ямаль — главное открытие Евро-2024?
— Конечно. Уильямс тоже рядом. Но Ямаля мы просто толком не знали — ему же только 13 июля исполнилось 17 лет. Он чуть раньше Пеле начал, это тоже надо отмечать. Мы не знаем потолок его возможностей, поэтому дай бог ему здоровья и футбольного долголетия, — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На Евро-2024 Ямаль сыграл все семь матчей, забил один гол и отдал четыре голевых передачи. Испанец получил приз «Лучшему молодому игроку» турнира.

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