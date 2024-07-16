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Геннадий Орлов объяснил неудачу сборной Франции на чемпионате Европы по футболу

Геннадий Орлов объяснил неудачу сборной Франции на чемпионате Европы по футболу
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил неудачу сборной Франции на чемпионате Европы — 2024.

«У французов одного Мбаппе убрали — и другая команда. Гризманн ушёл — и нет никакой замены. Значит, Дешам никого не подготовил. А у Испании всё было подготовлено. Хорошая скамейка запасных. Опять-таки аплодируем тренерскому штабу. Оказывается, у него там исподволь всё готово. Де ла Фуэнте не упирается в одну фигуру. У него всякий раз разные выходят — и всё работает, побеждают», — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сетка плей-офф Евро-2024

Напомним, чемпионат Европы по футболу проводился в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, в финале обыгравшая национальную команду Англии со счётом 2:1. Франция на Евро-2024 добралась до стадии 1/2 финала.

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