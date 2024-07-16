Геннадий Орлов: если Вендел или Клаудиньо хотят уйти из «Зенита» — пусть уходят

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов полагает, что «Зениту» стоит отпустить футболистов Вендела и Клаудиньо, если те изъявят желание покинуть клуб.

«Конечно, без Вендела и (или) Клаудиньо игра «Зенита» немножко поменяется. Но у меня и близко нет мыслей вроде: «Спасайте, нельзя отпускать!» Придут новые. Семак же провёл великолепную футбольную карьеру — в разных командах, с разными партнёрами. И он знает одно: чтобы внутри команды был хороший микроклимат, никогда нельзя игрока удерживать.

Если он захотел — пусть уходит. Найдут другого. Никакой паники не должно быть. Когда у Спаллетти были проблемы с полузащитниками в «Зените», он говорил мне: «Не волнуйся, Геннадий, у нас есть кем заменить выбывших». И меняли, ничего страшного», — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.