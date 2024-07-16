Орлов: Кейна вообще не надо было ставить на финал Евро-2024. Его игра — вчерашний день

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил игру нападающего сборной Англии Гарри Кейна в финале чемпионата Европы по футболу с Испанией (1:2).

— Вам не кажется, что таких людей, как Кейн, категорически нельзя менять в финалах?

— Я думаю, его вообще надо было не ставить на финал. Он же абсолютно ничем не помог команде. Я, конечно, утрирую, но Кейн был самый малоэффективный футболист у Англии. Его игра устарела. Кейн, Левандовски умеют забивать, но они требуют постоянной обслуги со стороны партнёров, которые готовят для них голевые ситуации. Рядом с Кейном действовали Беллингем, Фоден, но у них не было связок, взаимопонимания. И уже сегодня Кейн с таким движением — это вчерашний день, — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.