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Известный российский комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего сборной Англии Харри Кейна

Орлов: Кейна вообще не надо было ставить на финал Евро-2024. Его игра — вчерашний день
Гарри Кейн
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил игру нападающего сборной Англии Гарри Кейна в финале чемпионата Европы по футболу с Испанией (1:2).

— Вам не кажется, что таких людей, как Кейн, категорически нельзя менять в финалах?
— Я думаю, его вообще надо было не ставить на финал. Он же абсолютно ничем не помог команде. Я, конечно, утрирую, но Кейн был самый малоэффективный футболист у Англии. Его игра устарела. Кейн, Левандовски умеют забивать, но они требуют постоянной обслуги со стороны партнёров, которые готовят для них голевые ситуации. Рядом с Кейном действовали Беллингем, Фоден, но у них не было связок, взаимопонимания. И уже сегодня Кейн с таким движением — это вчерашний день, — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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