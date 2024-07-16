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Орлов: аплодирую Кукурелье — яркий, самобытный игрок! А такую причёску видели у кого-то?

Орлов: аплодирую Кукурелье — яркий, самобытный игрок! А такую причёску видели у кого-то?
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил игру защитника сборной Испании Марка Кукурельи на Евро-2024.

«Самобытный игрок! У кого-нибудь такую причёску видели? А всё почему? Потому что Кукурелья всё время придумывает что-то новое, в том числе и в своём имидже. Творческий человек всегда что-то ищет. Это психологический портрет игрока. Он яркий, запомнился и был очень полезен в игре. Невысокий, жилистый — откуда силы столько? Какой темп он держит, какие рывки на 30-40 метров по флангу делает! Аплодирую. Если ему с такой копной волос удобно играть, всё в порядке», — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проводился в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, в финале обыгравшая национальную команду Англии со счётом 2:1.

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