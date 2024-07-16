Геннадий Орлов: жалко Кейна, Роналду. Но всё, ребята, ваше время ушло

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о нападающем сборной Англии Гарри Кейне и форварде национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«Жалко Кейна, конечно, Роналду. Но всё, ребята, ваше время ушло. Ещё поработаете, где-то можете быть востребованы, но с той высоты полёта, которая у вас была, вы начали спускаться вниз», — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проводился в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, в финале обыгравшая национальную команду Англии со счётом 2:1. Сборная Португалии завершила выступление на Евро-2024 на стадии 1/4 финала, уступив Франции в серии послематчевых пенальти.