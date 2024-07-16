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Орлов: Кассьерра много забил в РПЛ, но у него же потрясающие «официанты» вокруг!

Орлов: Кассьерра много забил в РПЛ, но у него же потрясающие «официанты» вокруг!
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о нападающем «Зенита» Матео Кассьерре.

«В нашем чемпионате тоже есть один лучший бомбардир — Кассьерра. Он в одном матче много забил. Но он не силовой нападающий — просто форвард. И умеет забивать. Но Кассьерру очень хорошо обслуживают — потрясающие «официанты» вокруг! И они ему такие подают блюда, что ему только остаётся взять ложку и съесть их. Он классно замыкает подачи слева, справа. Но чтобы они возникали, нужно создать преимущество в центре поля. А как это сделать, например, против сборной Франции, если там играет Канте, который всё перегрызает и перехватывает? Сегодня уже иметь одного нападающего, которого все обслуживают — это роскошь. Нет, парень, ты тоже должен в общей футбольной каше вариться!» — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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