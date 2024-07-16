Комментатор Орлов сравнил Ямаля с Месси и Малкомом в лучшие годы

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов сравнил игрока сборной Испании Ламина Ямаля с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси и футболистом «Аль-Хиляля» Малкомом в лучшие годы.

«О том, как сейчас играет Ямаль, можно целый трактат написать. Он начинает на фланге, но так умело отскакивает от защитника и совершает столько коротких рывков, что всегда свободен для приёма мяча. Если фланговый защитник с ним будет плотно играть, возникнет дыра между ним и центральными. И Ямаль этим пользуется. Месси, в принципе, так же играл в лучшие времена. На левом краю принимал мяч и начинал разворачивать атаку. В похожей манере играл в «Зените» Малком. Оказывается, сегодня продолжение атаки может быть очень эффективным, если ты её начинаешь с фланга. И вот Ямаль подтвердил эту идею. Испанцы отдают мяч не в центр, а на фланг, и тут у Ямаля масса вариантов, как развивать атаку — и на себя взять, и пробить.

А как классно он вырезает мячи на дальнюю штангу — вратарь бессилен! Кто-то и раньше это делал, но здесь у Испании система прослеживалась. Даётся пас верхом даже дальше дальней штанги, куда вратарь не может выйти, но свой там всё время ждёт. И возникают голевые моменты. Это же всё проработано на тренировках, подготовлено. Всё-таки из центра вратарской площади редко дадут пробить — там и центральные защитники, и опорный полузащитник. Вот они и нашли эту зону — и начали на неё давить. И это не только испанцы делали — у турок я такие задумки тоже видел. Такие решения прорабатываются за столом, на теоретических занятиях. То есть футбол идёт вперёд, и это очень хорошо. Как и то, что молодые выходят на первые роли», — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.