«Наполи» увеличил предложение по Лукаку до € 25 млн — Скира

Итальянский «Наполи» увеличил своё предложение по покупке 31-летнего нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, неаполитанцы готовы заплатить € 25 млн за бельгийца. Предыдущее предложение составляло около € 18 млн.

Подчёркивается, что у Лукаку есть принципиальное соглашение с «Наполи» о контракте до 2027 года с зарплатой € 6,5 млн в год + бонусы. В сделку может быть включена опция продления до 2028 года.

Напомним, в минувшем сезоне 31-летний нападающий выступал за «Рому» на правах аренды. Он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.