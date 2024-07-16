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Геннадий Орлов назвал тренеров РПЛ, работа которых ему импонирует

Геннадий Орлов назвал тренеров РПЛ, работа которых ему импонирует
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов назвал тренеров Российской Премьер-Лиги, работа которых ему импонирует.

— В субботу возвращается РПЛ. Какие у вас ожидания, предчувствия от нового сезона?
— Я жду его, потому что зрелище будет обязательно. У нас есть команды, и есть тренеры интересные. Карпин, Осинькин, Рахимов хорошо работают. Я уже не говорю про Семака. Личка явно хороший тренер. Николич о себе ещё в «Локомотиве» заявил. Качественный специалист. Поэтому они подготовят игроков, — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Валерий Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России по футболу. Игорь Осинькин работает во главе «Крыльев Советов», Рашид Рахимов — в «Рубине».

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