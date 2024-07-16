Орлов: бюджеты у клубов РПЛ остались, зарплаты с премиальными — тоже. Будет интересно!

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов считает, что новый сезон Российской Премьер-Лиги будет не менее интересным, чем предыдущий.

— Верите, что этот чемпионат будет не менее интересный, чем прошлый?

— Да конечно, есть. Будет интересно. Бюджеты у клубов остались, зарплаты с премиальными — тоже. Игроки есть, они не поменялись. Поля хорошие — все условия есть. Конечно, жалко «Ростов» и «Краснодар»: у них тяжёлая логистика, надо много ездить, к сожалению. Это проблема. Но всё равно — как здорово «Ростов» играл в марте! Как хорош был Голенков — он ещё о себе заявит. Хороший центральный нападающий — подвижный, много перемещается по всей линии атаки. Нет, будет интересно, я даже в этом не сомневаюсь, — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.