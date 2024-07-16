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Тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» от «Русенборга» в первом матче предсезонки

Тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» от «Русенборга» в первом матче предсезонки
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Русенборга» в первом товарищеском матче англичан в рамках предсезонной подготовки. Норвежский клуб одержал победу с минимальным счётом, забив на 90+3-й минуте.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Хольм – 90+3'    

«Результат не является второстепенным. Конечно, мы проводим предсезонную подготовку, но в «Манчестер Юнайтед» стандарт таков: ты выигрываешь матчи и точно не проигрываешь. Так что если не можешь победить, не проигрывай игру, как мы это сделали на последней секунде матча. Но, конечно, важнее всего была игра команды, а она была ниже стандартов.

Мы можем говорить обо всём, что плохо, но я не такой человек. Я многое видел, и это не уровень для топ-футбола. В топ-футболе нужно добиваться гораздо более высоких стандартов, это начинается с любого человека, убедитесь, что вы в форме», — приводит слова тен Хага The Telegraph.

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. В Кубке Англии подопечные нидерландского специалиста дошли до финала, где со счётом 2:1 выиграли у «Манчестер Сити».

В начале июля английский клуб продлил контракт с тен Хагом до 2026 года.

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