Мор: «Урал» в матче с «Сочи» показал игру, которая уже достойна РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями о составе участников Мелбет Первой лиги, а также высказался об игре «Урала» в матче 1-го тура с «Сочи». Екатеринбуржцы одержали уверенную победу со счётом 2:0.

«1-й тур в Первой лиге получился напряжённым. Уже давно там не было такого сильного состава участников, где много команд претендуют на повышение в классе и укомплектованы сильными футболистами.

Что мне действительно понравилось, так это игра между «Уралом» и «Сочи». Это две команды, которые ещё недавно играли в РПЛ. Это была очень интенсивная игра высокого класса, в которой очень хорошо смотрелся «Урал». Екатеринбуржцы показали игру, которая уже сейчас достойна РПЛ», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Игра между «Уралом» и «Сочи» проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Иван Сараев из Санкт-Петербурга. В составе екатеринбургской команды голы на свой счёт записали нападающий Алексей Каштанов и полузащитник Тимур Аюпов.

В следующем туре «Урал» встретится с ярославским «Шинником» 20 июля. Начало игры — в 12:30 мск. «Сочи» в тот же день примет на своём поле калининградскую «Балтику». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.