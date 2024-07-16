Расписание матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 16 июля

Сегодня, 16 июля, состоятся ответные встречи двухматчевых противостояний первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Все матчи 16 июля:

17:30 мск. «Балкани» – «Унио Эспортива Санта-Колома»;

19:00 мск. «Пюник» – «Динамо» Минск;

19:00 мск. ХИК – «Паневежис»;

19:00 мск. «Линкольн» – «Хамрун Спартанс»;

20:00 мск. «Целе» – «Флора»;

20:30 мск. «Стяуа» – «Виртус»;

22:00 мск. «Дечич» – ТНС;

22:00 мск. «Шэмрок Роверс» – «Викингур»;

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.