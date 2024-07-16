Президент «Динамо» Мх Гаджиев: не могу заявить, что мы однозначно усилили команду

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о трансферной кампании в преддверии старта нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Есть ли поводы для тревоги из-за комплектации состава? Эти поводы сохраняются, безусловно. Нельзя сказать, что были какие-то серьёзные ошибки. Но при этом я не могу заявить, что мы однозначно усилили команду. Пришедшие игроки (Илья Кирш, Валентин Пальцев, Викторьен Ангбан. — Прим. «Чемпионата») – примерно уровня нашей команды. Хотелось бы, чтобы к нам пришли игроки несколько выше по уровню. Но это крайне сложно сделать, и пока нам не удаётся. Крайне сложно по той простой причине, что уровень наших игроков вырос, соответственно, выросли и требования к приглашаемым футболистам. Спрос на таких игроков заметно выше, так же как и цена на них», — приводит слова Гаджиева пресс-служба клуба на официальном сайте.

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории сыграет в РПЛ. Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. В матче 1-го тура команда встретится с «Химками». Встреча состоится 21 июля в Химках на «Арене Химки», начало – в 20:00 мск.