БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: на Евро Роналду проявил себя как антигерой. Есть понятие — вовремя уйти

Нигматуллин: на Евро Роналду проявил себя как антигерой. Есть понятие — вовремя уйти
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

«На чемпионате Европы разочаровал Криштиану Роналду. Он, безусловно, одна из ярчайших фигур в мировом футболе за последние десятилетия. Но есть такое понятие — вовремя уйти. К сожалению для сборной Португалии, Роналду не удалось вовремя уйти.

Сетка плей-офф Евро-2024

Благодаря этому у Криштиану 0 действий и сборная была слишком зависима от него. Португалия могла много где прибавить, если бы не использовала Роналду. Поэтому можно сказать, что Роналду проявил себя на Евро как антигерой. Конечно, похвально его большое желание продолжать играть и побеждать. Но нужно трезво оценивать свои способности, ведь от возраста никуда не денешься», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android