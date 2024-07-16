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Килиан Мбаппе ответил на вопрос о переходе в «Реал» перед своей презентацией

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о переходе в «Реал» перед своей презентацией
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Французский нападающий Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём переходе в мадридский «Реал» перед своей презентацией на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Сбылась ли мечта играть за «Реал»? Конечно», — приводит слова Мбаппе El Chiringuito TV.

Сегодня, 16 июля, состоится торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале». «Чемпионат» проведёт онлайн этого знаменательного события.

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ».

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