Килиан Мбаппе ответил на вопрос о переходе в «Реал» перед своей презентацией

Французский нападающий Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём переходе в мадридский «Реал» перед своей презентацией на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Сбылась ли мечта играть за «Реал»? Конечно», — приводит слова Мбаппе El Chiringuito TV.

Сегодня, 16 июля, состоится торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале». «Чемпионат» проведёт онлайн этого знаменательного события.

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ».