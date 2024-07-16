В Испании считают, что «Барселона» может купить и Вендела у «Зенита», и Нико Уильямса

Испанское онлайн-издание Mundo Deportivo полагает, что «Барселоне» по силам оформить трансфер как полузащитника «Зенита» Вендела, так и вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

Напомним, ранее появилась информация, что «Барселона» связалась с «Зенитом», чтобы узнать о доступности Вендела. Кроме того, об интересе сине-гранатовых к Уильямсу известно уже давно.

Отметим, что в минувшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.