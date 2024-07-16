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Нигматуллин: Ямаль — для меня открытие, как можно так играть в таком юном возрасте?

Нигматуллин: Ямаль — для меня открытие, как можно так играть в таком юном возрасте?
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, какие футболисты стали для него открытиями прошедшего чемпионата Европы — 2024.

«Главными открытиями на чемпионате Европы для меня стали вратарь сборной Грузии Мамардашвили и игрок Испании Ямаль. Я не смотрю чемпионат Испании, поэтому был не знаком с этими футболистами. Для меня было откровение, как можно так играть в таком юном возрасте? Многие в таком возрасте под стол пешком ходят и имеют другие показатели. Ямаль не то что не испортил общую картину, он был одним из лидеров», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На Евро-2024 Ламин Ямаль сыграл все семь матчей, забил один гол и отдал четыре голевых передачи. Испанец получил приз «Лучшему молодому игроку» турнира. Георгий Мамардашвили запомнился своей яркой игрой и попал в символические сборные турнира во версии различных статистических платформ.

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