Стало известно, сколько Медведев и «Зенит» хотели бы получить за Вендела от «Галатасарая»

Стало известно, сколько председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев и сам клуб хотели бы получить за полузащитника Вендела от «Галатасарая». Речь идёт о сумме € 20 млн, сообщает онлайн-издание UOL.

Напомним, ранее появилась информация, что турецкий «Галатасарай» рассматривает возможность совершить трансфер полузащитника сине-бело-голубых.

В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.