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«Зенит» отказался от переговоров по Клаудиньо с «Фламенго» — Касагранде

«Зенит» отказался от переговоров по Клаудиньо с «Фламенго» — Касагранде
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Санкт-петербургский «Зенит» отказался от переговоров по трансферу полузащитника Клаудиньо с бразильским «Фламенго». Об этом сообщает La Reporta со ссылкой на журналиста Вене Касагранде.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский клуб предложил футболисту новый контракт со значительным увеличением зарплаты, однако Клаудиньо дал понять, что хочет играть за «Фламенго».

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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