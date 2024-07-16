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«С русскими трудно торговать». «Фламенго» — о переговорах с «Зенитом» по Клаудиньо

«С русскими трудно торговать». «Фламенго» — о переговорах с «Зенитом» по Клаудиньо
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Неназванный представитель «Фламенго» рассказал, почему сорвались переговоры между бразильским клубом и «Зенитом» по полузащитнику Клаудиньо.

«Нам кивнули в знак согласия, и всё. А на прошлой неделе мы узнали, что «Зенит» изменил решение по Клаудиньо, теперь с игроком хотят продлить контракт. С русскими трудно торговать. Понятно, что мы продолжим попытки, но сейчас «Зенит» отступил назад», — приводит слова представителя «Фламенго» Coluna do Fla.

Ранее появилась информация, что «Зенит» отказался от переговоров по трансферу полузащитника Клаудиньо с бразильским «Фламенго». В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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