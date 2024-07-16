БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» предложил € 1,2 млн за левого защитника из Чили — La Magia Azul

«Оренбург» предложил € 1,2 млн за левого защитника из Чили — La Magia Azul
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Оренбург» сделал предложение в размере около € 1,2 млн за левого защитника «Универсидад де Чили» Марсело Моралеса. Об этом сообщает En Cancha со ссылкой на La Magia Azul.

По информации источника, ранее футболист отверг предложение о продлении контракта от клуба, который истекает 31 декабря 2024 года, и был исключён из основного состава команды. Отмечается, что руководство чилийцев ответит на предложение в ближайшее время.

21-летний Моралес является воспитанником «Универсидад де Чили». За основную команду защитник выступает с 2021 года. За это время он успел принять участие в 95 матчах, в которых забил два гола и отдал 15 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,8 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android