«Оренбург» предложил € 1,2 млн за левого защитника из Чили — La Magia Azul

Футбольный клуб «Оренбург» сделал предложение в размере около € 1,2 млн за левого защитника «Универсидад де Чили» Марсело Моралеса. Об этом сообщает En Cancha со ссылкой на La Magia Azul.

По информации источника, ранее футболист отверг предложение о продлении контракта от клуба, который истекает 31 декабря 2024 года, и был исключён из основного состава команды. Отмечается, что руководство чилийцев ответит на предложение в ближайшее время.

21-летний Моралес является воспитанником «Универсидад де Чили». За основную команду защитник выступает с 2021 года. За это время он успел принять участие в 95 матчах, в которых забил два гола и отдал 15 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,8 млн.