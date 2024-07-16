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«Штутгарт» объявил о подписании контракта с нападающим Эрмедином Демировичем

«Штутгарт» объявил о подписании контракта с нападающим Эрмедином Демировичем
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Немецкий «Штутгарт» на своём официальном сайте объявил о переходе в клуб боснийского нападающего Эрмедина Демировича, который ранее выступал в Бундеслиге за «Аугсбург».

Контракт с нападающим рассчитан до 30 июня 2028 года. По информации СМИ, «Штутгарт» заплатил за нового футболиста около € 21 млн.

В прошлом сезоне Демирович провёл 33 матча в составе «Аугсбурга» в Бундеслиге, отметившись в них 15 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Также босниец сыграл одну встречу в рамках Кубка Германии, но результативными действиями в ней отметиться не сумел. В девяти матчах национального чемпионата Демирович выходил на поле в качестве капитана «Аугсбурга».

«Штутгарт» занял второе место в Бундеслиге по итогам сезона-2023/2024, уступив «Байеру» и опередив «Баварию».

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