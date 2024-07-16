Мбаппе прошёл медосмотр перед презентацией в «Реале»

Французский нападающий Килиан Мбаппе прошёл медосмотр перед презентацией в мадридском «Реале».

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале». «Чемпионат» проведёт онлайн этого знаменательного события. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала».

После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.