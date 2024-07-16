Гаджиев: Ангбан пошёл на троекратное понижение зарплаты ради махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход ивуарийского полузащитника Викторьена Ангбана на правах аренды из «Сочи».

«Ангбан – игрок хорошего уровня, если говорить о его мастерстве: понимании игры, владении мячом. Игрок такого уровня нам нужен, но при этом у него есть некоторые ограничения, связанные с перенесённой травмой (операцией на коленном суставе. — Прим. «Чемпионата»). Это признали и его представители, которые после проведённого нами медицинского тестирования согласились с такой оценкой.

Если у него есть проблемы после травмы, то почему «Динамо» его всё-таки подписало? Во-первых, потому что стоимость его услуг заметно сократилась. А во-вторых, среагировали на его готовность пойти на троекратное понижение зарплаты. Он мог получать те деньги, которые ему положены по контракту в «Сочи», не переходя в «Динамо». Но он готов зарабатывать меньше, чтобы доказать, чтобы играть, быть задействованным. Это подкупает. Его настрой в этой ситуации стал ключевой причиной, по которой мы приняли решение о сотрудничестве.

Игрока такого уровня со своими ресурсами мы не могли бы себе позволить, если бы он был на 100% здоров. Примеров же «возвращения» игроков после таких травм немало», — приводит слова Гаджиева официальный сайт клуба.

27-летний Ангбан перешёл в «Сочи» летом 2021 года и с тех пор провёл за российскую команду 47 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и стал обладателем серебряных медалей чемпионата России в сезоне-2021/2022.