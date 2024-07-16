Дмитрий Кузнецов: 24 сборных на Евро — класс, было много непроходных игр

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о своём отношение к завершившемуся чемпионату Европы — 2024.

«Конечно, правильное решение, что на этом Евро играло не 16, а 24 сборных. Мне очень понравился чемпионат Европы. За счёт большого количества сборных было много непроходных игр, было много разных стилей и из группы выходило по три команды. Это вообще класс!» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проводился в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, в заключительном матче победившая сборную Англии со счётом 2:1 в основное время. Испания выиграла свой четвёртый титул чемпиона Европы и стала лидером среди сборных по числу завоёванных на Евро чемпионств. Англия проиграла свой второй финал Евро подряд.