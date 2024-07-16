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Football Espana считает Вендела из «Зенита» экономвариантом усиления для «Барселоны»

Football Espana считает Вендела из «Зенита» экономвариантом усиления для «Барселоны»
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Известное испанское онлайн-издание Football Espana считает полузащитника «Зенита» Вендела экономвариантом усиления средней линии для «Барселоны».

Как отмечает источник, в последние месяцы сине-гранатовые интересуются несколькими полузащитниками с целью укрепить среднюю линию команды. Но на данном этапе остаётся неизвестным, какой бюджет есть в распоряжении руководства «Барселоны». За Вендела «Зенит» запросит не менее € 20 млн.

В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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