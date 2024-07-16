В Испании поставили под сомнения слухи об интересе «Барселоны» к игроку «Зенита» Венделу

Известное испанское онлайн-издание Football Espana поставило под сомнения слухи об интересе «Барселоны» к бразильскому полузащитнику «Зенита» Венделу.

Как отмечает источник, поскольку никакой другой информации, подтверждающей интерес каталонцев к игроку, нет, то стоит отнестись к этому слуху с долей скепсиса. Сообщается, что «Барселона» расширяет критерии поиска, но подписание игрока, который не готов выйти в стартовом составе сине-гранатовых, было бы пустой тратой денег для этой команды.

В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.