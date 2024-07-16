«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон-2024/2025

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Итальянский футбольный клуб «Ювентус» на своём официальном сайте представил новую домашнюю форму от немецкого спортивного бренда adidas, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «Ювентус»

«Смешение чёрного и белого цветов создаёт смелую интерпретацию с космическим оттенком, а изящная графика с кратерами по всей поверхности отражает неповторимый ландшафт лунной поверхности.

Прославление лунных миссий — главного символа духа первопроходцев: такова цель домашней футболки сезона-2024/2025, которая призвана рассказать историю преданности «Ювентуса» расширению границ возможного в постоянном стремлении к прогрессу», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Действующим победителем Серии А является миланский «Интер». Команда Симоне Индзаги набрала 94 очка по результатам 38 игр в сезоне-2023/2024. Второе место занял «Милан», тройку лидеров замкнул туринский «Ювентус».