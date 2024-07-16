Нигматуллин: на Евро меня поразил футбол сборной Испании и её юных футболистов

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин высказался о финальном матче чемпионата Европы — 2024, в котором встречались национальные команды Испании и Англии (2:1).

«Честно говоря, в финале чемпионата Европы я болел за Англию, она давно не побеждала. Англичане показывали не самый симпатичный футбол, но было профессиональное сопереживание по поводу Кейна и его невезения. Хотелось бы, чтобы он это преодолел. Это была моя личная мотивация болеть за сборную Англии.

Что касается сборной Испании, то она была самой сильнейшей и ярчайшей командой на этом чемпионате Европы, поэтому они заслуженно победили. Футбол, который демонстрировали испанцы своим составом с юными игроками, в частности Ямалем, поражал, учитывая их возраст», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.