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Нигматуллин: на Евро меня поразил футбол сборной Испании и её юных футболистов

Нигматуллин: на Евро меня поразил футбол сборной Испании и её юных футболистов
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Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин высказался о финальном матче чемпионата Европы — 2024, в котором встречались национальные команды Испании и Англии (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Честно говоря, в финале чемпионата Европы я болел за Англию, она давно не побеждала. Англичане показывали не самый симпатичный футбол, но было профессиональное сопереживание по поводу Кейна и его невезения. Хотелось бы, чтобы он это преодолел. Это была моя личная мотивация болеть за сборную Англии.

Что касается сборной Испании, то она была самой сильнейшей и ярчайшей командой на этом чемпионате Европы, поэтому они заслуженно победили. Футбол, который демонстрировали испанцы своим составом с юными игроками, в частности Ямалем, поражал, учитывая их возраст», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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