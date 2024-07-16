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Головин высказался о предстоящем матче с «Барселоной» за Кубок Жоана Гампера

Головин высказался о предстоящем матче с «Барселоной» за Кубок Жоана Гампера
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Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о будущем матче с «Барселоной» в рамках Кубка Жоана Гампера. Встреча состоится 12 августа. Она пройдёт в Барселоне. Начало матча — в 22:00 мск.

«В принципе всё идёт по плану. Готовимся к новому сезону, работаем на сборах. Как воспринял новость, что сыграем товарищеский матч с «Барселоной»? У нас и до этого запланированы хорошие игры, где можно будет проверить свои силы. Конечно, «Барса» — это очень серьёзный уровень, такая команда стоит особняком, будет интересно сыграть с ней. Но всё‑таки основная задача — это качественно подготовиться к официальным матчам», — приводит слова Головина «Матч ТВ».

Напомним, в составе «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Он перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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