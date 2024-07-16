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«Динамо» Махачкала арендовало Никиту Котина у «Ростова»

«Динамо» Махачкала арендовало Никиту Котина у «Ростова»
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Футбольный клуб «Ростов» объявил, что защитник Никита Котин проведёт сезон-2024/2025 в махачкалинском «Динамо» на правах аренды.

Котину 21 год, он является воспитанником московского ЦСКА. К «Ростову» Никита присоединился в 2021 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 350 тысяч.

Махачкалинское «Динамо» в настоящий момент готовится к дебютному сезону в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Клуб получил право выступить в элите, заняв второе место место в Первой лиге по итогам минувшего сезона. Первую строчку в турнирной таблице заняли подмосковные «Химки».

Напомним, ранее новичками махачкалинского «Динамо» стали три футболиста: защитники Валентин Пальцев и Илья Кирш, а также взятый в аренду у «Сочи» полузащитник Викторьен Ангбан.

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